Курсовая - оценка стоимости бизнеса

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оценка стоимости бизнеса

15 страниц

3 дня

Подробно во вложении

8 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад