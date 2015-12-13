Написание бакалаврской работы 2

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки166 просмотров
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Доброго времени суток.

Необходимо дописать работу бакалавра (1 глава готова, остались 2 и 3, область - информационные системы).

Информация в прикреплении. Срок 1-2 недели. Предлагайте цены.

8 лет назад
Keeper89
Юрий 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$150
10 дней
Елена отлично справилась с работой, буду обращаться еще!
Приятно в очередной раз работать с Юрием - грамотный и во всех смыслах "правильный" заказчик!