Плавание в профессионально-прикладной физической подготовке

$16
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки86 просмотров
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Срочно нужен реферат на тему "Использование плавания в профессионально-прикладной физической подготовке студента" по дисциплине физическая культура.

Должны присутствовать: сноски, нумерация страниц. Литература не более 5 лет выпуска, всего 10-15 источников. Присутствие таблиц, схем, графиков.

Шрифт 14, Times New Romen, выравнивание по ширине.

Объем - 20-25 страниц.

Уникальность должна быть - не менее 70% по антиплагиату!

8 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад