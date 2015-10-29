Курсовая по геодезии

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курсовая по геодезии

Тема: Проектирование границ земельных участков

Объем 30 стр.

Срок сдачи – 20 ноября

Задание и тема в приложении

Есть образец выполнения работы, скину исполнителю

8 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)