Процессы и аппараты пищевых производств(151029)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка129 просмотров
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Работа по дисциплине "Процессы и аппараты пищевых производств"

Методичка и задание в приложенном файле

Задача №6, вариант 5.

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8 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад