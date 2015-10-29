курсовая по геодезии Тема: Проектирование границ земельных участков Объем 30 стр. Срок сдачи – 20 ноября Задание и тема в приложении Есть образец выполнения работы, скину исполнителю
Процессы и аппараты пищевых производств(151029)
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Работа по дисциплине "Процессы и аппараты пищевых производств"
Методичка и задание в приложенном файле
Задача №6, вариант 5.
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