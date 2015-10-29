Реферат. предмет:финансовое право.

Дисциплина : Электропривод Тема: Наименование системы управления: Схема управления приводом нории Содержание: Теория+Практика Объем работы: 2-3 листа Задание приложено в файле. Бюджет: 1000р., оплата по факту (или после предоставления скриншотов, или частями). Предоплаты нет. Срок 1 день (31 октября нужно сдать). ...