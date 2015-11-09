Расчетно аналитическая работа.

К сожалению, сотрудничество не получилось. Михаил пропал и даже не предупредил, что у него обстоятельства, и что, скорее всего, работу он сделать не успеет... Жаль, потому что я бы за это время нашел бы исполнителя. В итоге работа не был выполнена.