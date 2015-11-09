Расчетно аналитическая работа.

$23
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка242 просмотра
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Необходимо написать расчетно-аналитическую работу. Области "Биржевая статистика", "Финансовый анализ ценных бумаг".

Темы работы «статистические методы анализа ценных бумаг (индексный)» 

В прикрепленном файле примеры структур, целей и задач к работам.

Объем работы 15 стр (без содержания и списка литературы). 

В работе отразить структуру и динамику ценных бумаг. Взять основные индексы, показать как рассчитываются индексы российской биржи и минфина.

Процент уникальности работы, 75 и более % по антиплагиат.ру 

При написании желательно пользоваться учебниками: Биржевая статистика Салин, Добашина и что-нибудь по финансовому анализу ценных бумаг.

Сроки сдачи курсовой – до 12:00 09.11.2015. 

Перед тем, как приступить к выполнению работы необходимо согласовать план работы. План необходимо к середине дня 01.11.2015 г. (можно и раньше).

Цена - 1500 р. Оплата: Яндекс деньги, веб мани, на карту Сбербанк.

8 лет назад
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Mike_Koren
Михаил 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$25
5 дней
К сожалению, сотрудничество не получилось. Михаил пропал и даже не предупредил, что у него обстоятельства, и что, скорее всего, работу он сделать не успеет... Жаль, потому что я бы за это время нашел бы исполнителя. В итоге работа не был выполнена.