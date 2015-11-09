Расчетно аналитическая работа.

Ребята, ОЧЕНЬ СРОЧНО нужно закончить научную работу на тему написания комп. и мобильной игры. Сама игра написана, игра кроссплатформенная (iOS, Android, Windows, web). Все основные материалы и рекомендации для написания работы есть. Написано 8 листов, ...
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Необходимо написать расчетно-аналитическую работу. Области "Биржевая статистика", "Финансовый анализ ценных бумаг".
Темы работы «статистические методы анализа ценных бумаг (индексный)»
В прикрепленном файле примеры структур, целей и задач к работам.
Объем работы 15 стр (без содержания и списка литературы).
В работе отразить структуру и динамику ценных бумаг. Взять основные индексы, показать как рассчитываются индексы российской биржи и минфина.
Процент уникальности работы, 75 и более % по антиплагиат.ру
При написании желательно пользоваться учебниками: Биржевая статистика Салин, Добашина и что-нибудь по финансовому анализу ценных бумаг.
Сроки сдачи курсовой – до 12:00 09.11.2015.
Перед тем, как приступить к выполнению работы необходимо согласовать план работы. План необходимо к середине дня 01.11.2015 г. (можно и раньше).
Цена - 1500 р. Оплата: Яндекс деньги, веб мани, на карту Сбербанк.
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