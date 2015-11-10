Тема эссе: Гегемония и концепция элитарной демократии

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Программа  курса -это Национализм как политическая идеология

Тема эссе: Национализм и межэтнические конфликты на постсоветском пространстве

Сроки сдачи:  10.11.15

8 лет назад
studentmgsu
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад