Реферат: Теории и методы психологического консультирования.

$8
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка98 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать реферат.

Тема: Методы консультирования по вопросам изоляции.

Объем: 12-15 стр.

Цена 500р.

Срок:  4-5 дней.

Оформление стандартное по госту.

Уникальность от 70% по системе антиплагиат.

Ждем заявок.

8 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад