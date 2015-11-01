Курсовая управление персоналом

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15 дней

30-40 страниц

Подробное задание во вложении

8 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад