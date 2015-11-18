Реферат: психология аномального развития

$8
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки210 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать реферат.

Тема:  аномалии развития ребенка в связи с недостаточностью двигательной сферы.

Объем: 12-15 стр.

Цена 500р.

Срок:  4-5 дней.

Оформление стандартное по госту.

Уникальность от 70% по системе антиплагиат.

Ждем заявок.

8 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад
$8
5 дней
Проект прошел хорошо. Рекомендую!
Спасибо, оплата получена. Продолжаем плодотворно сотрудничать.