Дипломная работа по лингвистике.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок147 просмотров
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Тема: Сложности перевода и адаптации рекламы (английский язык). 

8 лет назад
Pafs
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад