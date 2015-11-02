Необходимо написать курсовую работу по менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки102 просмотра
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Необходимо написать курсовую работу на тему:  

Особенности реализации проекта в малом бизнесе на примере какой-то компании 

Объем 40-50 листов  уникальность 70-80%  

Жду предложении цене и срокам.

8 лет назад
westgr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад