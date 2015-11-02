Задание в прикрепленном файле номер 105 Шрифт -14 Срок - 3.11.15
Необходимо написать курсовую работу по менеджменту
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Необходимо написать курсовую работу на тему:
Особенности реализации проекта в малом бизнесе на примере какой-то компании
Объем 40-50 листов уникальность 70-80%
Жду предложении цене и срокам.
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