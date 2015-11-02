Курсовая работа , по теме: единная электронная площадка

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки102 просмотра
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Тема: единая электронная торговая площадка

Срок выполнения работы: 3-4 недели 

Все нужные файлы я вышлю , выполнить курсовую работу нужно по файлам и задания , что я прикреплю 

жду ваших заявок )

8 лет назад
vyazemskaya
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад