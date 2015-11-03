Курсовая по истории

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Есть вопросы, к экзамену, по предмету "право и религии", 50 штук. Нужно на эти вопросы, найти ответы, в любой поисковой системе. Желательно, чтобы ответы были не очень объемные.
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Аграрныепреобразования в России: 1917 – нач. 1920-х гг
30-35 стр.
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