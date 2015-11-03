Курсовая по макроэкономике

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Добрый день!

Нужна курсовая по макроэкономике. Методичку и пример написания прикладываю.

Тема:Влияние фискальной и монетарной политик на совместное равновесие товарного и денежного рынков.

Проверка на Анти плагиат. Обязательны свежие данные (статистика) и материалы.

8 лет назад
tatyaanikina
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад