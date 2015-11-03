Практика: Экономика предприятия

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка163 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно написать производственно - профессиональную практику.

Объем: 30-35 стр.

Уникальность от 76% по антиплагиату.

Писать по кафе Филингс.

Сайт кафе:  http://www.gostinydvor.ru/index.php?id=141

Цена 1000р

Срок 5-6 дней.

Методичку прилагаем.

Ждем ваших заявок.

8 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад