Практика: Экономика предприятия

Американо-Российские отношения в первоедесятилетие 20 века ,30 стр.
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Здравствуйте.
Нужно написать производственно - профессиональную практику.
Объем: 30-35 стр.
Уникальность от 76% по антиплагиату.
Писать по кафе Филингс.
Сайт кафе: http://www.gostinydvor.ru/index.php?id=141
Цена 1000р
Срок 5-6 дней.
Методичку прилагаем.
Ждем ваших заявок.
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