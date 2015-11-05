Оформить Word файл согласно методичке

30 страниц 12 дней подробно во вложении
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Есть работа в Word.
Необходимо оформить файл, согласно методичке. Методичка прилагается.
Оочень срочно!!! По времени макс. час. отредактировать текст.
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