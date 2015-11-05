Оформить Word файл согласно методичке

$2
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть работа в Word.

Необходимо оформить файл, согласно методичке. Методичка прилагается.

Оочень срочно!!! По времени макс. час. отредактировать текст.

8 лет назад
aishoping
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад