Тема: Управление инновационым процессом строительства газопровода

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Направление работы :  Менеджмент-Маркетинг

Предмет :  Управление проектом

Тема  магистерской диссертации :  Управление инновационным процессом строительства газопровода"

Срок сдачи (ДД.ММ.ГГ) :  19.12.2015. По срокам на основную часть  с научной новизной выделено - 1,5 - 2 недели

Вид работы :  Диссертация

Тип работы :  Теоретическая с практикой

Дополнительные требования :  75 % авторства, научная новизна

Объем всей магистерской диссертации - 90 - 100 листов.

Так же готов рассмотреть Ваши предложения по изменению темы диссертации, на аналогичную, но в управлении строительством газопроводов. 

8 лет назад
studentmgsu
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад