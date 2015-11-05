Теплотехника(151105)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна курсовая по теплотехнике

Проект методической 3х зонной печи

Пример на 293 странице, данные у нас другие и печь 3х зонная, больше ничего нет...

Срок: укажите ваш

Учебник по ссылке http://www.fayloobmennik.net/5515031

8 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад