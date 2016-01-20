Дипломная работа по психологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок213 просмотров
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Необходимо написать диплом+практику по теме"особенности я концепции личности у подростков и старшеклассников

Сначала сдаем практику. Сроки-середина ноября.

Указываем стоимость за диплом+практика

методичка будет немного позже

8 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$100
15 дней
Так как диплом еще не написан до конца. объективно оценить не могу
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