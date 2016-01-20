Дипломная работа по психологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема практики: "Адаптационные характеристики учащихся, начальных классов,

обучающихся по адаптированной программе 7 вида ".

База - средняя школа. Обязательно применения мат.методов и следование рекомендациям, которые дал руководитель практики. Просьба заказчика: этапы применения мат.методов расписать детально (чтобы смогла объяснить  почему и последовательность применения критериев)

8 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lubsha
Любовь 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$100
30 дней
Так как диплом еще не написан до конца. объективно оценить не могу
Пока еще работаем...