JavaScript(151107)

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Домашнее задание по курсу "Моделирование процессов и объектов в металлургии"

Написать программу на языке JavaScript и оформить пояснительную записку

Вариант 11

Срок: укажите ваш

1) Описание алгоритма расчета

2) Описание блок схемы ( описание каждого блока)

3) Описание программы

4) Тестирование программы ( постановка чисел) Информация входных и выходных параметров таблицы)

5) Текст программы Приложение ЭВМ)

Javascript
8 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад