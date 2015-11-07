JavaScript(151107)

Необходимо выполнить курсовую работу на тему:"Сравнительный анализ традиционных файловых систем и информационных систем,использующих БД". В курсовую работу обязательно должен входит перечень ответов на вопрос из темы курсовой работы,тоесть черным по белому выделить различия. Количество страниц - роли ...
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Домашнее задание по курсу "Моделирование процессов и объектов в металлургии"
Написать программу на языке JavaScript и оформить пояснительную записку
Вариант 11
Срок: укажите ваш
1) Описание алгоритма расчета
2) Описание блок схемы ( описание каждого блока)
3) Описание программы
4) Тестирование программы ( постановка чисел) Информация входных и выходных параметров таблицы)
5) Текст программы Приложение ЭВМ)
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