Курсовая работа по криминалистике (А64)

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Нужна курсовая работа по криминалистике.

Тема: «Тактика получения образцов для сравнительного исследования».

Объем — 30 стр.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!

Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично, с указанием номеров страниц.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!

Оригинальность — 70 %.

ОСТАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - СМ.ВЛОЖЕНИЕ!

Указывайте цены и сроки. Цена фиксируется в российских рублях, поэтому в комментариях пишите цену в рублях!

Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.

8 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
lubsha
Любовь 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$23
3 дня
Работа выполнена в срок и на отличном уровне. Огромное спасибо!
Спасибо за заказ! Все четко и вовремя - рекомендую!