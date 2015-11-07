Линейная динамическая модель дискретных механических систем

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Кафедра прикладной математики.

Прикладные задачи математики в строительстве.

 

Линейная динамическая модель дискретных механических систем.

 

1.  Динамические уравнения Лагранжа.

2.  Составление матричных уравнений динамики системы.

3.  Решение и анализ уравнений системы.

  

Задание для выполнения расчетной работы.

 

1.  Составить уравнение системы 4-ого порядка.

2.  Найти собственные частоты и собственные колебания.

3.  Построить амплитудно-частотные характеристики для вынужденных колебаний. Определить резонансные и антирезонансные частоты.

4.  Найти амплитуды и фазы собственных и вынужденных колебаний.

5.  Построить полное решение при заданных условиях, графики.

  

Словесное описание модели

Металлический стержень жестко закреплён между 2-х неподвижных опор. На стержне 2 диска на подшипниках.

На один из дисков действует внешняя гармоническая сила. Как ведет себя система в целом?

 

8 лет назад
randomskynet
Сергей 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад