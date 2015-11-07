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Линейная динамическая модель дискретных механических систем
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Кафедра прикладной математики.
Прикладные задачи математики в строительстве.
Линейная динамическая модель дискретных механических систем.
1. Динамические уравнения Лагранжа.
2. Составление матричных уравнений динамики системы.
3. Решение и анализ уравнений системы.
Задание для выполнения расчетной работы.
1. Составить уравнение системы 4-ого порядка.
2. Найти собственные частоты и собственные колебания.
3. Построить амплитудно-частотные характеристики для вынужденных колебаний. Определить резонансные и антирезонансные частоты.
4. Найти амплитуды и фазы собственных и вынужденных колебаний.
5. Построить полное решение при заданных условиях, графики.
Словесное описание модели
Металлический стержень жестко закреплён между 2-х неподвижных опор. На стержне 2 диска на подшипниках.
На один из дисков действует внешняя гармоническая сила. Как ведет себя система в целом?
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