Диссератция

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки99 просмотров
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Поступил проект на выполнение магистерской диссертации 

Дисциплина: Международная торговля 

Кол-во страниц: 70 

Оригинальность: 97 

Срок: 01.01.2016 

Всю информацию отправлю на почту, вместе с темой, методичкой

8 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)