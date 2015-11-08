Теплоэнергетика и теплотехника (дипломная работа)

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тема: Разработка и исследование литиевого источника тока с диоксид марганцевым катодомобъем 100листов. Лит.обзор 30-35стр.Все вместе. Сначала практическую часть, потом лит.обзор.

8 лет назад
dip1
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад