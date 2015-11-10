Практикум по социальной психологии

По предмету "Практикум по социальн. псих­ологии" необходимо в текстовом варианте ­составить задание развивающее творческие­ способности ребенка:

1. Психологическая викторина. (от 5 до 9­ заданий)

2. Какой нибудь мастер класс (проще гово­ря поделка из бумаги например)

Файл с примером викторины которую мы про­водили на семинаре, прикрепляю. Нужно чт­о-то в этом роде, ток че нить новенькое.

Дали как домашнее задание, заданий дома ­у меня хватает, так что нет времени лази­ть по инету... ))

Срок выполнения, к утру 10.11.2015.­

Спасибо жду ответа.­

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Андрей Киселев