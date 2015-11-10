Практикум по социальной психологии

дипломная работа тема: Особенности использования интерактивных методов обучения, в преподавании огневой подготовки, в непрофильных высших учебных заведениях. ( или особенности преподавания огневой подготовки в непрофильных высших учебных заведениях). 80 стр.
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По предмету "Практикум по социальн. психологии" необходимо в текстовом варианте составить задание развивающее творческие способности ребенка:
1. Психологическая викторина. (от 5 до 9 заданий)
2. Какой нибудь мастер класс (проще говоря поделка из бумаги например)
Файл с примером викторины которую мы проводили на семинаре, прикрепляю. Нужно что-то в этом роде, ток че нить новенькое.
Дали как домашнее задание, заданий дома у меня хватает, так что нет времени лазить по инету... ))
Срок выполнения, к утру 10.11.2015.
Спасибо жду ответа.
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Андрей Киселев
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