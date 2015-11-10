Практикум по социальной психологии

$40
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По предмету "Практикум по социальн. псих­ологии" необходимо в текстовом варианте ­составить задание развивающее творческие­ способности ребенка:

1. Психологическая викторина. (от 5 до 9­ заданий) 

2. Какой нибудь мастер класс (проще гово­ря поделка из бумаги например)

Файл с примером викторины которую мы про­водили на семинаре, прикрепляю. Нужно чт­о-то в этом роде, ток че нить новенькое.

Дали как домашнее задание, заданий дома ­у меня хватает, так что нет времени лази­ть по инету... )) 

Срок выполнения, к утру 10.11.2015.­

Спасибо жду ответа.­

-- ­

Андрей Киселев 

8 лет назад
Velesik78
Андрей 
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
lubsha
Любовь 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$40
1 день
Андрей отказался принять работу, не заплатил, пропал из сайта. Не рекомендую сотрудничать с ним.