Педагогика

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок175 просмотров
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дипломная работа

тема: Особенности использования интерактивных методов обучения, в преподавании огневой подготовки, в непрофильных высших учебных заведениях.

( или особенности преподавания огневой подготовки в непрофильных высших учебных заведениях). 

80 стр. 

8 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад