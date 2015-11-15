Курсовая по микроэкономике №3

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок271 просмотр
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Тема: Рынки труда: микроэкономический анализ

Объем: 25-30 стр, оригинальность не ниже 70%, сноски, введение, заключение, список литературы

Срок сдачи: 15.11.15

8 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад