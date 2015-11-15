Курсовая по микроэкономике №2

дипломная работа тема: Особенности использования интерактивных методов обучения, в преподавании огневой подготовки, в непрофильных высших учебных заведениях. ( или особенности преподавания огневой подготовки в непрофильных высших учебных заведениях). 80 стр.
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Тема: Производственная функция и ее роль в анализе деятельности фирмы
Объем: 25-30 стр, оригинальность не ниже 70%, сноски, введение, заключение, список литературы
Срок сдачи: 15.11.15
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