Курсовая работа по психологии

По предмету "Практикум по социальн. псих­ологии" необходимо в текстовом варианте ­составить задание развивающее творческие­ способности ребенка: 1. Психологическая викторина. (от 5 до 9­ заданий) 2. Какой нибудь мастер класс (проще гово­ря поделка из бумаги например) Файл с примером ...