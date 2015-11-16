Реферат, ОБЖ

Необходимо написать реферат по дисциплине " ОБЖ".

Тема : Гуманитарная помощь. Порядок оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению.

Объемы до 15 стр, от введения до списка источников.

Оформление TNR, размер шрифта 14, интервал 1,5

Структура работы: Содержание, Введение, основная часть (3-4 главы), заключение, список источников.

В работе должны быть рисунки, диаграммы и схемы.

В тексте должны быть ссылки на источники. Источники не позднее 2-3 лет. Список литературы в конце обязательно.

Уникальность – 70% по Etext антиплагиат.

Подробные требования во вложении.

Сроки – до 21:00 12 ноября.

Цена – 700 р