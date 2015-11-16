Реферат, ОБЖ

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок223 просмотра
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Необходимо написать реферат по дисциплине " ОБЖ".

Тема : Гуманитарная помощь. Порядок оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению.

Объемы до 15 стр, от введения до списка источников. 

Оформление TNR, размер шрифта 14, интервал 1,5 

Структура работы: Содержание, Введение, основная часть (3-4 главы), заключение, список источников. 

В работе должны быть рисунки, диаграммы и схемы.

В тексте должны быть ссылки на источники. Источники не позднее 2-3 лет. Список литературы в конце обязательно.

Уникальность – 70% по Etext антиплагиат. 

Подробные требования во вложении.

Сроки – до 21:00 12 ноября.

Цена – 700 р

8 лет назад
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$11
2 дня
Евгения - ответственный и пунктуальный исполнитель. Все на высшем уровне. Огромное спасибо!
С Владимиром работаем уже не первый раз, и всегда самые лучшие впечатления от сотрудничества! Спасибо за интересные проекты и надежность!
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