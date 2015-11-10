Написать 3 коротких программы по реализации различных алгоритмов из численных методов. Пояснения к коду обязательны. Описания алгоритмов

предоставленны в приложении. Так же там указанны контрольные функции для

проверки программы.

В заявке на заказ кукажите язык на котором планируете выполнять работу.