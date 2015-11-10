30-40 страниц 10 дней подробное задание во вложении методичка есть. исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать 3 коротких программы по реализации различных алгоритмов из численных методов. Пояснения к коду обязательны. Описания алгоритмов
предоставленны в приложении. Так же там указанны контрольные функции для
проверки программы.
В заявке на заказ кукажите язык на котором планируете выполнять работу.
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