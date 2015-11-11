Курсовая по микроэкономики

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Курсовая работа с презентацией на 25-30 листов до 20 ноября.

Тема: "Факты хозяйственной деятельности как объекты экономики и права".

оригинальность 60%

8 лет назад
333ra
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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