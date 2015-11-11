Курсовая по истории

Тема работы: «Ефремовское движение на Алтае в 1930-1940-е гг.» до 15 числа план и список литературы , введениеостальное до 22 числа30 стр. Должны быть таблицы, данные о количестве урожая до ефремовского движения и после. Какие методы использовались и как. Биография лидеров движения. Предполагалось ли участи техники. Что такое стахановское движение в сельском хозяйстве.