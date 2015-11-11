Курсовая по истории

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Тема работы: «Ефремовское движение на Алтае в 1930-1940-е гг.»  до 15 числа план и список литературы , введениеостальное до 22 числа30 стр. Должны быть таблицы, данные о количестве урожая до ефремовского движения и после. Какие методы использовались и как. Биография лидеров движения. Предполагалось  ли участи техники. Что такое стахановское движение в сельском хозяйстве.

8 лет назад
333ra
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад