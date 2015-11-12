Кто сможет помочь решить кейс с помощью диаграммы Ганта?
Диссертация. Связать инф. технологии, мат. моделирование и педагогику.
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Требуется связать информационные технологии, математическое моделирование и педагогику, в лице обучения информатике, но это должна быть техническая работа, подробнее в ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1RDUBwcOYA10P9WgceM4MNVpGOa3_juiLw_lrx7iB1Ek/edit?usp=sharing
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