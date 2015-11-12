Диссертация. Связать инф. технологии, мат. моделирование и педагогику.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Требуется  связать информационные технологии, математическое моделирование и педагогику, в лице обучения информатике, но это должна быть техническая работа, подробнее в ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1RDUBwcOYA10P9WgceM4MNVpGOa3_juiLw_lrx7iB1Ek/edit?usp=sharing

8 лет назад
nikolay21
Николай 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад