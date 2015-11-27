Теория информации(151111)-практическая работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки140 просмотров
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Нужно выполнить одну практическую работу по Теории информации

Вариант 1

Срок: 27.11.2015 к 08.00 по Мск

Оформление: ворд

8 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад