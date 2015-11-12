Нужно выполнить одну практическую работу по Теории информации Вариант 1 Срок: 27.11.2015 к 08.00 по Мск Оформление: ворд
Ветеринария, предмет :оперативная хирургия тема:"Кастрация жеребца "
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План курсовой работы: 1. Показатьели состояние фермы (клиники) по хирургической патологии за предыдущий год в виде таблицы ( кастрация в моем случае) 2. Определить операцию и показание к ней: а)этиология б) клинические признаки и симптомы в)диагноз Г) взятие крови 3.топографическая анатомия (органа) а) кровоснабжение, итерация ( оперируемой области) посложнее расположение тканей и органов ( картинки) по областям 4. Подготовка к операции а) подготовка операционной б) обработка стен и пола( стерилизация) в)подготовка инструмента и их стерилизация Г) подготовка шовного и перевязычного материала ( хирургического белья и обихода) д) подготовка рук хирурга и ассистента (способы) е) подготовка к операции животного 5.общая и местная анестезия а) премедикация б)рецепты (вес, пол, порода)6. Фиксация животного и подготовка животного 7.техника операции ( оперативный доступ, остановка кровотечения, оперативный прием (техническая часть операции) заключительная часть 8.послеоперационное содержание и курения животного в течении 14 дней (температура, пульс, дыхание, смена повязки, рецепт) 9. Заключение ( какого числа была проведена операция, была ли анестезия - анестезия прошла успешно или нет) ход операции после вскрытия. Животное было выведено из анестезии. Заключение операция проведена успешно 10. Экономически эффективного операционной вмешивательства, стоимость лекарственных материалов, шприцов. Ведение и стоимость работы в цену входит аренда помещения 11.список используемой литературы (3-5) источников
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