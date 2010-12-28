Гос. и фин. контроль (Для Романович Е.)

$27
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка127 просмотров

Объем 30-35 страниц

срок 23.12

цена 800

оригинальность 85%

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$10
10 дней
Работа выполнена достойно, приятно было работать,как и всегда
Спасибо за еще один проект, терпение и понимание.

Заявки фрилансеров

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад