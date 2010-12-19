Доработка диплома

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Закрыт1 заявка196 просмотров

Тема диплома Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности на примере МАОУ "СОШ 122".

нужно:

1. Откорректировать п.2.3 " Анализ дебиторской и кредиторской задолженности", нужны грамотные выводы.

2. Глава 3 с расчетом эффективности

3. Заключение

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
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Marirusa
Марина 
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Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад