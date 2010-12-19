Тема на выбор срок до 25.12
Доработка диплома
Тема диплома Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности на примере МАОУ "СОШ 122".
нужно:
1. Откорректировать п.2.3 " Анализ дебиторской и кредиторской задолженности", нужны грамотные выводы.
2. Глава 3 с расчетом эффективности
3. Заключение
Выбранный исполнитель
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