Диплом: Разработка сайта компании

Сайт уже готов, есть все исходники (PHP, MySQL). Необходимо написать РПЗ и сделать необходимые чертежи и плакаты.

Ссылки на методички с требованиями по оформлению:

http://www.vt.fvms.mirea.ru/study/text/metodich.htm

http://www.vt.fvms.mirea.ru/study/text/Met.html

(Тип дипломного проекта - программный)

Сайт доступен по адресу: www.all-climate.ru

Задание на дипломный проект прикрепляю.

Готов предоставить примеры оформления разделов по БЖД и Экономике.

Жду предложений по цене.