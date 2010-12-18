Тема "перевозка грузов на направлении" курсовая работа должна состоять из графической части 2 стр, пояснительной записки 25-30 листов и решения нескольких задач. . в приложении не удалось загрузитьфайлы могу выслать ...
Диплом: Разработка сайта компании
Сайт уже готов, есть все исходники (PHP, MySQL). Необходимо написать РПЗ и сделать необходимые чертежи и плакаты.
Ссылки на методички с требованиями по оформлению:
http://www.vt.fvms.mirea.ru/study/text/metodich.htm
http://www.vt.fvms.mirea.ru/study/text/Met.html
(Тип дипломного проекта - программный)
Сайт доступен по адресу: www.all-climate.ru
Задание на дипломный проект прикрепляю.
Готов предоставить примеры оформления разделов по БЖД и Экономике.
Жду предложений по цене.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Тема: Бизнес-план строительства жилого комплекса План: Глава 1. Основные подходы к оценке финн эффективности проекта 1.1. Понятие и виды инвестиционных проектов 1.2. Сущность финансового аспекта анализа проекта 1.3. Основные показатели ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо произвести тепловой и гидравлический расчеты рекуперативного теплообменного аппаратаРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема: "База данных адвоката" Подробности в архиве. Сперва смотрите файл Readme.txt. Оплата после проверки работы, либо через СБС (сервис безопасных сделок).Завершен14 лет назад
Тема:Способы и методы сбора первичной информации: интервью. По методичке. Объём: 12 стр. Срок: 2 дня. Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы. ...Закрыт14 лет назад
Необходимо написать реферат по организационным изменениям (их специфика и т.д.) Примерный объем 20 стр. можно предложить готовый Реферат-программу организационного консультирования согласно поставленным задачам и решениям этих задач. Примерный объем 5-10 ...Закрыт14 лет назад
Тема - Совершенствование организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности погрузочно-разгрузочных работ на ООО ”Проспецмаш” Есть пример работы, надо сканировать, но могу главные моменты отсканировать. Главное интересует цена вопроса. ...Закрыт14 лет назад
- $40
Курсовая работа на тему: "Отетственность за вред, причиненный гражданином признанным ограниченно дееспособным" Требования: 1. Структура работы определяется Исполнителем; 2. Используемая литература: Гражданский кодекс РФ, комментарии к ГК ...Закрыт14 лет назад
Предмет: Физическое материаловедение Тема: Математическое моделирование диффузионных процессов в системе алюминий-кремний Тип: курсовая (только теория) Объем: 25 листов Срок: желательно 19.12 Пожелания: ...Закрыт14 лет назад
- $10
Здравствуйте. Есть задание по юридической логике. Задание - в приложении. Цена - 300 р. (обсуждаемо). Прошу оставлять заявки. Сделать надо срочно.Закрыт14 лет назад