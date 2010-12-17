Курсовая работа Физическое материаловедение

Предмет: Физическое материаловедение

Тема: Математическое моделирование диффузионных процессов в системе

алюминий-кремний

Тип: курсовая (только теория)

Объем: 25 листов

Срок: желательно 19.12

Пожелания:

План

1) Цель математического моделирования в данной системе, описание

диффузионных процессов, почему выбрана именно эта система и чем она

интересна

2)Постановка вопроса моделирования, как можно моделировать, различные

методики(аналитические решения, численные методы ну и другие) собственно

какие методики есть и в чем их преимущество

3)подробнее о методе прогонки ибо я его использовал ранее, и скорее всего

буду использовать в дальнейшей работе...