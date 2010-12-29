Финансовый менеджмент малых предприятий

Исполнитель не справился с поставленной ему задачей, не выполнил работу в соответствии с заявленными требованиями. Доработки в установленный нами срок выполнено не было. После чего исполнитель был предупрежден о возможности оставления ему отрицательного отзыва, но реакции не последовало. Не советуем Вам отдавать серьезные заказы данному специалисту. С уважением, ООО "Зачет"