Здравствуйте. Я уже вывешивал объявление но немного в другом направлении и не смог найти помощника. Пойдём по другому. Тема диплома: "Разработка программно-аппаратного комплекса по защите интеллектуальной собственности на предприятии", а именно надо разработать комплекс по ...
Финансовый менеджмент малых предприятий
Требуется выполнить практическую часть (2ю главу) к курсовой работе на тему:
"Финансовый менеджмент предприятий малого бизнеса на примере "..."".
План практической части курсовой работы:
1. Общая характеристика предприятия.
(рассмотреть форму собственности, вид деятельности, организационную структуру малого предприятия)
2. Анализ финансовой отчестности.
(рассмотреть формы и объем финансовой/бухгалтерской отчетности предприятия, провести финансовый анализ основных показателей – методика анализа будет предоставлена при необходимости).
3. Налоговый учет на предприятии (рассмотреть форму и объем налогообложения предприятия, льготы, которыми оно пользуется, как малое; порядок предоставления отчестности)
В конце работы – сделать выводы по всей 2ой практической главе.
Обьем – от 30 стр.
Список литературы и сноски не требуются, требования по оформлению прилагаем, но в данном заказе – они не критичны. Главное – грамотно изложить содержание.
Оцените стоимость и сроки выполнения.
Ждем Ваших предложений.
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