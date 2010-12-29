Финансовый менеджмент малых предприятий

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Завершен2 заявки201 просмотр

Требуется выполнить практическую часть (2ю главу) к курсовой работе на тему:

"Финансовый менеджмент предприятий малого бизнеса на примере "..."".

План практической части курсовой работы:

1. Общая характеристика предприятия.

(рассмотреть форму собственности, вид деятельности, организационную структуру малого предприятия)

2. Анализ финансовой отчестности.

(рассмотреть формы и объем финансовой/бухгалтерской отчетности предприятия, провести финансовый анализ основных показателей – методика анализа будет предоставлена при необходимости).

3. Налоговый учет на предприятии (рассмотреть форму и объем налогообложения предприятия, льготы, которыми оно пользуется, как малое; порядок предоставления отчестности)

В конце работы – сделать выводы по всей 2ой практической главе.

Обьем – от 30 стр.

Список литературы и сноски не требуются, требования по оформлению прилагаем, но в данном заказе – они не критичны. Главное – грамотно изложить содержание.

Оцените стоимость и сроки выполнения.

Ждем Ваших предложений.

14 лет назад
3A4ET
Зачёт 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

Выбранные исполнители

NatalyaBraga
Наталья 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Исполнитель не справился с поставленной ему задачей, не выполнил работу в соответствии с заявленными требованиями. Доработки в установленный нами срок выполнено не было. После чего исполнитель был предупрежден о возможности оставления ему отрицательного отзыва, но реакции не последовало. Не советуем Вам отдавать серьезные заказы данному специалисту. С уважением, ООО "Зачет"
12345678911
Наталия 
51 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня
Исполнителю была заказа практическая часть к курсовой работе. Несмотря на недочеты в первичном варианте работы - все наши замечания были своевременно учтены и доработаны оперативно. Главный плюс исполнителя - ответственность к своей работе (в плане доработок) и оперативность. Рекомендуем. С уважением, ООО "Зачёт"
Очень приятно было сотрудничать. все данные передавались во время и учитывались все параметры. оплата проплачена полностью и вовремя. полное взаимопонимание. отличный заказчик. надеемся на плодотворное сотрудничество. рекомендую. этому человеку можно верить!

Заявки фрилансеров

NatalyaBraga
Наталья 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
12345678911
Наталия 
51 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад