Приватный проект для Хохловой Натальи (natasha541)

Наталья написала 2 курсовые в соответствии, со всеми требованиями, после того как научный руководитель попросила доработать курсовые в соответствии с дополнительными специфическими требованиями, о которых не говорилось ранее, Наталья оперативно выполнила все доработки, огромное спасибо!!!