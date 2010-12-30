Приватный проект для Хохловой Натальи (natasha541)

$60
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Завершен2 заявки126 просмотров

Написать курсовые по менеджменту

14 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$60
7 дней
Наталья написала 2 курсовые в соответствии, со всеми требованиями, после того как научный руководитель попросила доработать курсовые в соответствии с дополнительными специфическими требованиями, о которых не говорилось ранее, Наталья оперативно выполнила все доработки, огромное спасибо!!!
Спасибо, как всегда, только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад