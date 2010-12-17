Курсовой по Прикладной механнике

$51
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Закрыт3 заявки122 просмотра

Курсовик по теме:Расчет температурных и динамических напряжений в конструкциях полупроводниковых приборов

еше прийдется поработать в компасе(уже по желанию)

есть 3 примера сделанного курсовика и методичка

14 лет назад
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14 лет в сервисе
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14 лет назад

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