Помощь в написании диплома. Удостоверящий центр.

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Закрыт4 заявки261 просмотр

Здравствуйте. Я уже вывешивал объявление но немного в другом направлении и не смог найти помощника. Пойдём по другому. Тема диплома: "Разработка программно-аппаратного комплекса по защите интеллектуальной собственности на предприятии", а именно надо разработать комплекс по безопасному доступу к медиафайлам компании из INTERNET по средствам удостоверяющего центра... Я в этом не разбираюсь... Мне нужно разработать и описать... Оформление и прочие издержки диплома мне не важны... Подробнее опишу лично...

14 лет назад
KostyaJil
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$500
12 дней

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vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад