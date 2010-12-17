Помощь в написании диплома. Удостоверящий центр.

Здравствуйте. Я уже вывешивал объявление но немного в другом направлении и не смог найти помощника. Пойдём по другому. Тема диплома: "Разработка программно-аппаратного комплекса по защите интеллектуальной собственности на предприятии", а именно надо разработать комплекс по безопасному доступу к медиафайлам компании из INTERNET по средствам удостоверяющего центра... Я в этом не разбираюсь... Мне нужно разработать и описать... Оформление и прочие издержки диплома мне не важны... Подробнее опишу лично...