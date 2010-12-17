Курсовые 2 шт. по экономике

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки168 просмотров

Нужно написать 2 аналогичные курсовые работы по экономике. Создать строительную организацию ЗАО и далее следовать требованиям методички (варианты 6,16).

Также в процессе работы подробно разъяснять все расчеты.

Объем - около 25 стр.

Антиплагиат около 70%.

14 лет назад
DariaGl
Дарья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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