Здравствуйте. Я уже вывешивал объявление но немного в другом направлении и не смог найти помощника. Пойдём по другому. Тема диплома: "Разработка программно-аппаратного комплекса по защите интеллектуальной собственности на предприятии", а именно надо разработать комплекс по ...
Курсовые 2 шт. по экономике
Нужно написать 2 аналогичные курсовые работы по экономике. Создать строительную организацию ЗАО и далее следовать требованиям методички (варианты 6,16).
Также в процессе работы подробно разъяснять все расчеты.
Объем - около 25 стр.
Антиплагиат около 70%.
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