Здравствуйте. Я уже вывешивал объявление но немного в другом направлении и не смог найти помощника. Пойдём по другому. Тема диплома: "Разработка программно-аппаратного комплекса по защите интеллектуальной собственности на предприятии", а именно надо разработать комплекс по ...
Юридическая логика - реферат
Здравствуйте. Есть задание по юридической логике.
Задание - в приложении.
Цена - 300 р. (обсуждаемо).
Прошу оставлять заявки.
Сделать надо срочно.
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