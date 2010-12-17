Здравствуйте. Я уже вывешивал объявление но немного в другом направлении и не смог найти помощника. Пойдём по другому. Тема диплома: "Разработка программно-аппаратного комплекса по защите интеллектуальной собственности на предприятии", а именно надо разработать комплекс по ...
Диплом по БЖД 3150
Тема - Совершенствование организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности погрузочно-разгрузочных работ на ООО ”Проспецмаш”
Есть пример работы, надо сканировать, но могу главные моменты отсканировать.
Главное интересует цена вопроса.
Срок большой, успеем. Больше месяца. Жду согласий
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