Диплом по БЖД 3150

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Закрыт1 заявка146 просмотров

Тема - Совершенствование организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности погрузочно-разгрузочных работ на ООО ”Проспецмаш”

Есть пример работы, надо сканировать, но могу главные моменты отсканировать.

Главное интересует цена вопроса.

Срок большой, успеем. Больше месяца. Жду согласий

14 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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